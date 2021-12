*Onderzoek in vier Limburgse mijngemeenten bewijst het zwart op wit. Discriminatie op de huurmarkt bestaat wel degelijk. Uw achternaam bepaalt of u een huurwoning krijgt of niet. Mannen met een Turkse naam hebben 21 procent minder kans om uitgenodigd te worden om de woning te bekijken.*In Hasselt staat een man al 12 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning. Door hoge ziekenhuisfacturen kan hij zijn huur niet meer betalen en is hij uit zijn huis gezet. *De onderzoeksrechter heeft de man, die gisterenavond een vrouw van 65 doodreed in Genk en daarna vluchtmisdrijf pleegde, laten aanhouden. Hij legde een positieve adem- en speekseltest af. *De horeca vraagt dat cafés en restaurants langer open mogen blijven op kerst- en oudejaarsavond. *En een nieuwe dreun voor Racing Genk. Genk gaat thuis ten onder tegen Rapid Wien en ligt eruit in Europa. Bernd Storck is voorlopig niet de wonderdokter voor het zieke Racing Genk. Vooral de eerste helft was ondermaats. "Nog nooit zag ik een ploeg die zoveel tactische blunders maakte", aldus Storck, vandaag op zijn persconferentie.