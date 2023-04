TVL Nieuws, 12 april 2023

- De eindafrekening van elektriciteit en gas valt beter mee dan verwacht, een opluchting voor particulieren en bedrijven. - Het aantal nieuwe vacatures in Limburg daalt al voor de zevende maand op rij. Onze provincie zit met een probleem: want het aantal openstaande vacatures stijgt. De krapte op de arbeidsmarkt blijft dus toenemen.- Hechtel-Eksel heeft jaarlijks 89.000 toeristische overnachtingen en wordt daardoor erkend als toeristisch centrum. Dat betekent dat lokale ondernemers nu zelf kunnen kiezen wanneer ze open zijn.- In Kinrooi helpen jongeren met een beperking een handje in het dierenasiel. De dieren krijgen zo meer aandacht en ook de jongeren worden er rustiger van.- En in Heusden-Zolder opent het gloednieuwe culinaire concept Villa Zwart Goud in de schaduw van de oude mijngebouwen.