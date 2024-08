TVL Nieuws, 12 augustus 2024

"We gaan voor een positief verhaal voor Sint-Truiden en we zullen er staan op 13 oktober". Dat zegt burgemeester Ingrid Kempeneers, nadat 5 kandidaten op de lijst van cd&v haar de rug toegekeerd hebben en niet meer opkomen. Kempeneers geeft aan dat ze gesprekken voert met Carl Nijssens, de oud-schepen, die eerder brak met de cd&v. Tegelijk zegt Ludwig Vandenhove van Vooruit dat hij kandidaat-burgemeester van Sint-Truiden is, voor de volle zes jaar. Dat zal nodig zijn om de stad en de financiën er weer bovenop te krijgen, aldus Vandenhove. Die hoopt de grootste partij te worden, na alle schandalen in Sint-Truiden. Hoedanook, de cd&v slaat de bladzijde Veerle Heeren definitief om.