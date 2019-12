TVL Nieuws, 12 december 2019

In de Champions League volleybal heeft Maaseik voor een stunt van formaat gezorgd. De landskampioen boog een 0-2-achterstand om in een 3-2-zege tegen Zenit Kazan. De Russen wonnen vier van de laatste vijf edities van de Champions League.De Russen hadden er een lange vlucht vanuit Brazilië opzitten, waar ze het WK voor clubs afwerkten. Maar van vermoeidheid is in de eerste set weinig te merken. Die gaat naar Kazan met 20-25. Zenit Kazan, met maar liefst 4 spelers van meer dan 2m06 in de basis, loopt ook in de tweede set snel uit. Maaseik krijgt die kloof niet meer gedicht en als Peeters in het blok mept is het 18-25 en 0-2. De zesvoudige Champions Leaguewinnaar lijkt dus op weg naar een simpele 0-3, maar dat is buiten Maaseik gerekend. Bij 20-17 en 23-20 mag de thuisploeg dromen van setwinst. Als even later de Russische libero in de fout gaat op de service van Peeters is het 25-23 en 1-2. De Russen laten sterspeler Ngapeth in de huppelhoek. De Fransman landde vandaag pas in Maaseik nadat hij een nacht in een Braziliaanse cel had doorgebracht na een aanklacht voor grensoverschrijdend gedrag. Ook in set 4, waarin Maaseik doorgaat op zijn elan en 10-8 voorkomt. Bij 23-21 doen de mannen van Banks de Russische reuzen wankelen. Kvalen met de 25-22 en 2-2. Maaseik had dus al een punt op zak, maar wou meer. In de tiebreak wordt het aanvankelijk 5-2 langs een sterke Peeters. Kazan bracht dan toch Ngapeth om de meubelen te redden. In een kolkende Steengoed Arena krijgen we een bloedstollend slot met matchballen aan beide kanten. Uiteindelijk wint Maaseik met 20-18 en 3-2. Een stunt van formaat! Vrijdag moet Maaseik al opnieuw aan de bak in de competitie tegen Menen, volgende week trekt het in de Champions League naar Jastrzebski in Polen. Morgen beelden en reacties in het TVL Nieuws.