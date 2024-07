TVL Nieuws, 12 juli 2024

- In Gingelom zijn de inwoners van De Beekstraat voor de tweede keer in drie weken tijd het slachtoffer geworden van modderstromen. De frustratie is groot.





- De aanhoudende regen zorgde vandaag voor wateroverlast op verschillende plaatsen in onze provincie. In Riemst kwam de straat omhoog en moest een vrouw uit haar wagen bevrijd worden. In Tongeren dreigden winkels onder water te lopen en ook chirokampen moesten opboksen tegen het water.





- We zijn het regenweer beu. Volgens onze weerman Michel Nulens is wel er beter weer op komst.





- Het aantal vluchtmisdrijven is de laatste tien jaar met 9 procent toegenomen.





- En wie niet wil, moet op 13 oktober niet gaan stemmen want er is ook geen opkomstplicht bij de provincieraadsverkiezingen.