TVL Nieuws, 12 november 2019

De vluchtelingen en asielzoekers die in Limburg worden opgevangen reageren in shock na de brandstichting in Bilzen. Onbekenden hebben er afgelopen weekend het dak van een toekomstig noodopvangcentrum in brand gestoken. "Ik vluchtte uit oorlogsgebied van de Taliban," zegt de Afghaanse Mayram die in Hasselt woont. Als ze nu de vlammen ziet en het gejuich hoort, dan bekruipt de angst haar opnieuw. Een gevoel dat leeft bij veel vluchtelingen in onze provincie, zo bevestigt het Limburgs Platform voor Vluchtelingen.