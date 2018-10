TVL Nieuws, 12 oktober 2018

- TV Limburg pakt komende zondag uit met een grote live verkiezingsshow. Wij geven u als eerste de uitslagen en Luc Moons en Johan Ackaert zorgen voor duiding.





- De verkiezingen zondag zouden wel eens beslist kunnen worden door jongeren tussen 18 en 24 jaar die zondag voor de eerste keer zullen gaan stemmen. Volgens politicologe Sofie Hanau stemmen jongeren vooral voor N-VA en Groen, maar toch eerder rechts dan links.





- In het grote voetbalschandaal heeft Club Brugge-trainer Ivan Leko voor het eerste gereageerd. In totaal zijn er 9 van de 19 verdachten aangehouden.





- En in Tongeren werd de prestigieuze expo over Stonehenge in het Gallo-Romeins museum aan het grote publiek voorgesteld.