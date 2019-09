TVL Nieuws 13-09-2019

Een gezin met vier kinderen uit Alken, dat al negen jaar in ons land verblijft, moet van de Dienst Vreemdelingenzaken het grondgebied verlaten. In 2010 vluchtte het gezin uit Ingoesjetië, dat is een autonome republiek in Rusland, naar België, naar eigen zeggen uit angst om vermoord te worden. Tot tweemaal toe vroeg de familie een verblijfsvergunning aan, maar dat werd telkens geweigerd. Omdat de moeder van het gezin te kampen kreeg met borstkanker, mochten ze toch blijven. Tot nu, want volgens de arts is de moeder genezen en kan ze perfect in haar thuisland behandeld worden. Het gezin staat aan de grond genageld. Buurtbewoners en Alkense verenigingen protesteren tegen de uitzetting en proberen de familie met alle mogelijke middelen te helpen.