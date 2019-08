TVL Nieuws, 13 augustus 2019

- Het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand in Beringen waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen, wijst in de richting van een menselijke tussenkomst. Verder onderzoek moet uitwijzen of de brand opzettelijk is aangestoken.- Limburg is in rouw. Brandweerkorpsen betonen eer aan de twee omgekomen collega's. Vlaggen hangen halfstok en mensen tekenen rouwregisters in Beringen en Heusden-Zolder. - De twee brandweermannen gingen het brandend gebouw binnen omdat er mogelijk nog iemand aanwezig was die ze konden redden. Ze waren zich wel degelijk bewust van het gevaar, maar kregen niet de tijd om gepast te reageren en stierven een heldendood.- De provincie Limburg wordt ontmanteld in 2024. In de startnota van Bart De Wever voor de onderhandelingen over een Vlaamse regering worden de provincies afgeschaft. De huidige deputatie is de laatste.- En hartpatiënte Lotte Buntinx loopt de Dodentocht uit tussen twee zware operaties door. Lotte hield voor TV Limburg een videodagboek van 100 km bij.