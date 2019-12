TVL Nieuws, 13 december 2019

Limburg doet het goed, klinkt het op de ministerraad. "Dat tonen de cijfers ook. De achterstand na de sluiting van de Ford hebben we weer ingehaald. We zitten onder het Vlaamse gemiddelde qua werkloosheid," vertelt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Is SALK 2.0 dan nog wel nodig? Volgens Beke wel. "We zien heel wat nieuwe economische sectoren, start-ups. Bedrijfjes in Limburg die kunnen doorgroeien en dat is belangrijk om die tewerkstelling en innovatiekracht in onze provincie te verzekeren."