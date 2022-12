TVL Nieuws, 13 december 2022

Het was koud vanochtend, dat hebt u ontgetwijfeld ook zelf gemerkt. Maar ook in de bouw is het natuurlijk erg koud. De sector neemt maatregelen om de koudegolf te trotseren. Zo'n 15 procent van de bouwvakkers van Vandebos uit Alken zit op technische werkloosheid. Wie kan, doet binnenafwerking hier of daar. Want metselen en beton storten gaat simpelweg niet als het vriest. De man die roofing brandt, mocht wel aan de slag vanochtend.