TVL Nieuws, 13 december 2024

Een 18-jarig meisje genaamd Sabrin is vermist. Ze is laatst gezien in Bilzen en ze draagt meestal een hoofddoek. Haar voormalig leerkracht doet een oproep via Facebook. Ze wordt nationaal geseind en de cel vermiste personen is bezig met haar verdwijning. Wie Sabrin gezien heef of meer informatie over haar heeft, kan best bellen naar de politie Tongeren/Herstappe.