TVL Nieuws, 13 januari 2020

De 28 in beslag genomen vechthanen zijn gedood. Zaterdagavond nam de politie ze in beslag na een inval in een afgelegen boerderij. Er werd daar gegokt op illegale hanengevechten. De dieren werden er ook gekweekt en getraind. De hanen werden overgebracht naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Daar waren ze genoodzaakt om de dieren te laten inslapen, om te voorkomen dat ze terug in het vechtcircuit terecht zouden komen.