TVL Nieuws, 13 januari 2021

Minstens 9 van de 16 of 17 vaccinatiecentra die Limburg krijgt, zijn nu al bekend. Er zijn vandaag opnieuw vier locaties bijgekomen. Tegen vrijdag moet de volledige lijst bekend zijn. Verschillende eerstelijnszones zitten vanavond nog samen om knopen door te hakken. Vanaf maart kunnen alle Limburgse 18-plussers zich aanbieden voor de vaccinatie van de eerste prik. Die is niet verplicht. Wel zal elke burger een oproepingsbrief krijgen, sowieso per post en als alle gegevens gekend zijn, ook per mail of sms. Daarin staat de dag, het uur en de locatie van de vaccinatie. Daarna moet u zelf de afspraak digitaal of telefonisch bevestigen of een ander uur kiezen.