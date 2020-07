TVL Nieuws, 13 juli 2020

Het ziet er naar uit dat de organisator van een openluchtfuif, aanstaande zaterdag in Heusden-Zolder geen vergunning krijgt en het evenement dus niet kan plaatsvinden. Het schepencollege van Heusden-Zolder beslist woendag na overleg met de initiatiefnemer. Gisterenavond organiseerde de man een gelijkaardige party met dj in het Antwerpse Puurs-Sint-Amands. Vandaag doken beelden op van dansende jongeren, die onvoldoende afstand hielden. Vooraf was nochtans alles doorgesproken en er waren niet meer dan de 400 toegelaten aanwezigen, zegt de organisator, die ook bekend is van het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren en de Labyrinth-party's in de Versuz in Hasselt.