Nieuws TVL Nieuws, 13 maart 2018

embed

Een 23-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem is aangehouden voor het doden van haar pasgeboren baby. De grootvader vond het babylichaam en verwittigde de politie. - Nog in Dilsen-Stokkem zijn twee huizen onder water gelopen nadat onbekenden een sluis op de Zuidwillemsvaart saboteerden. - De jodiumtabletten van de regering zijn een klucht. Apothekers raden aan om de tabletten in te nemen drie uur voor een kernramp. - Wolvenexperts zeggen dat nog meer wolven op komst zijn naar Limburg. De overheid moet dan ook dringend werk maken van het lang aangekondigde wolvenplan. - En in een nieuwe TVL-reeks volgen we een hele week lang patiënten, dokters en verplegers in het Sint-Franciskus ziekenhuis in Heusden-Zolder.