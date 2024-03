TVL Nieuws, 13 maart 2024

Het dossier rond sporthal De Koekoek blijft voor discussie zorgen in Hamont-Achel. Eind januari keurde de gemeenteraad de vergunning voor de bouw van een nieuwe sporthal in Achel nog goed. Maar nu zijn er opnieuw drie bezwaarschriften ingediend bij de provincie, onder andere door de tennisclub van Achel. Het huidige sportcomplex is al jaren verouderd. 15 jaar geleden kwam het dossier van De Koekoek voor het eerst op de agenda, toen ging het enkel om een verbouwing. Nu gaat het om de bouw van een nieuwe sporthal, die van levensbelang is voor volleybalclub Tectum Achel. Want in de huidige sporthal kan de club niet langer in eerste klasse blijven spelen.