TVL Nieuws, 13 november 2020

De beroemde Britse antropologe en milieuactiviste Jane Goodall is de nieuwe eredoctor van de Universiteit Hasselt. Goodall kreeg het eredoctoraat en de universiteitsmedaille tijdens een online ceremonie. Die stond ook in het teken van de 30ste verjaardag van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. De 86-jarige antropologe had in haar toespraak vanuit haar huiskamer nog een boodschap: "Het coronavirus zullen we wel overwinnen. Het is wat hierna komt, de klimaatopwarming, die ons als mens veel harder zal raken."