TVL Nieuws, 13 september 2017

Vlaams minister van Jeugd, Sven Gatz, heeft de verdeling van de subsidies voor jeugdverenigingen goedgekeurd. In Limburg krijgen vier jeugdverenigingen extra middelen van de overheid. Het gaat om Akindo in Lommel, jeugdvakanties Kena in Dilsen-Stokkem, kleuteracademie 't Kwasteeltje in Bilzen en Villa Basta in Hasselt. Wij gingen langs bij Villa Basta en daar hebben ze bouwplannen.