TVL Nieuws, 13 september 2018

- Open VLD kopstuk Patrick Dewael pleit voor provinciale eenheid en wil dat elk van de vier grootste partijen 1 gedeputeerde krijgt. Een sterk front is nodig om de Limburgse problemen aan te pakken klinkt het. - Het aantal inschrijvingen voor technologische opleidingen aan de UCLL is met 40% gestegen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die onze redactie kon inkijken. - Een gezin in Houthalen-Helchteren kreeg al voor de vijfde keer in twee weken tijd het bezoek van everzwijnen. - En in onze nieuwe TVL Reeks vragen we ons af of de landbouw nog toekomst heeft in Limburg. Vandaag trekken we naar zorgboerderij Stichting Ommersteyn in Dilsen-Stokkem.