TVL Nieuws, 14 april 2023

6 op 10 inwoners ziet voordelen in verder onderzoek naar de fusieplannen van Hasselt en Kortessem. Dat blijkt uit een bevraging waarop bijna 1500 inwoners reageerden. De steun is groter in Hasselt - zo'n 66 procent - dan in Kortessem: daar is maar 49 procent voor de fusie. Kortessemenaren vrezen dat ze voor de dienstverlening voortaan naar Hasselt moeten. Toch zetten Hasselt en Kortessem hun fusieplannen door. Al was het maar omdat de nieuwe stad jaarlijks 1,6 miljoen extra middelen krijgt uit het gemeentefonds en de schuld in één ruk met 44 miljoen euro wordt afgebouwd. Voor het einde van het jaar moeten de gemeenteraden van Hasselt en Kortessem het licht op groen zetten. De fusie moet een feit zijn op 1 januari 2025.