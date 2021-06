TVL Nieuws, 14 juni 2021

Er zijn dit jaar minstens vier wolvenwelpen geboren in onze provincie. Dat blijkt uit foto’s die een boswachter het afgelopen weekend kon maken in het wolvengebied. Zoals het er nu uitziet lopen er in Limburg minstens acht wolven rond. “De wolf heeft zich daarmee definitief in onze provincie gevestigd. We zullen dus met de wolf moeten leren samenleven”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Loos benadrukt daarom nog eens het belang van de wolfwerende omheining. “Want over een half jaar zijn deze nieuwe welpen al groot, en zullen zij zelf ook op jacht gaan."