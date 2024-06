TVL Nieuws, 14 juni 2024

In Hasselt heeft vzw De Hummeltjes vanmiddag een nieuw gebouw voor kinderopvang officieel geopend. In het gebouw is er plaats voor twee leefgroepen voor in totaal 28 baby's en peuters. Bovendien krijgt ook het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning er onderdak. Zo zijn er aparte ruimtes om in alle rust gesprekken met ouders te voeren. De nieuwe opvangplaatsen zullen meteen ingevuld worden, want de wachtlijsten voor kinderopvang in Hasselt zijn lang.