TVL Nieuws, 14 november 2022

Pelt is geen kandidaat om in een grote fusie tussen de Noord-Limburgse gemeenten te stappen. Dat zegt toekomstig burgemeester Dennis Fransen in zijn eerste studiogesprek met TV Limburg. Pelt is een voorbeeldgemeente op het vlak van fusies. De fusie tussen Overpelt en Neerpelt is over de hele lijn geslaagd, zo blijkt uit een evaluatie vier jaar later. Maar daar is volgens Fransen een lange weg aan vooraf gegaan. Het is niet het moment om nieuwe fusiegesprekken op te starten. Fransen, die op 1 januari Frank Smeets opvolgt als burgemeester, is wel voorstander van een verregaande samenwerking tussen de Noord-Limburgse gemeenten.