TVL Nieuws, 14 november 2024

Hoeveel pinten kan een cafébaas tappen uit een vat van 50 liter? Die vraag is al jarenlang de inzet van een bittere discussie tussen de fiscus en café-uitbaters in ons land. Volgens de fiscus zijn het er 192, volgens de cafébazen veel minder. Hooguit 168. Het antwoord is belangrijk want cafébazen betalen belastingen op elk pintje dat ze volgens de overheid kunnen tappen uit een vat. Intussen mengt ook de Raad van State zich in de discussie en die geeft de cafébazen deels gelijk. Waar komt het verschil nu eigenlijk vandaan? Wij vroegen Falke Vannoppen van café De Val in Heusden-Zolder om voor ons een frisse pint te tappen.