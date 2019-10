TVL Nieuws, 14 oktober 2019

- In Houthalen slaan onbekenden de autoruiten in van 18 auto's. De politie is een onderzoek gestart naar vandalisme. - De politie controleert 300 hondeneigenaars op hondenpoepzakjes in Hasselt. Wie met zijn hond gaat wandelen is verplicht om zo'n zakje bij te hebben. - Snelheidsduivels blijven ongestraft in Heusden-Zolder. Een half jaar na de installatie werkt de trajectcontrole nog altijd niet.- Beringen sluit nachtwinkels na grootscheepse controles.- En een mogelijke toelatingsproef voor de lerarenopleiding zorgt voor onrust in de hogescholen.