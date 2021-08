TVL Nieuws, 15 augustus 2021

- Limburgse scholen willen snel duidelijkheid over de mondmaskerplicht. Directeur Carlo Gysens van scholengroep GO! Next hoopt het schooljaar zonder mondkapjes te starten.- Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk ziet het aantal coronapatiënten toenemen en moet daardoor de afdeling intensieve zorgen herschikken.- Buurtbewoners verzamelen 2.300 bezwaarschriften tegen de komst van een gascentrale in Dilsen-Stokkem.- Vanaf morgen vindt in Lommel het gratis festival Rampage plaats. Dagelijks mogen er 12.500 feestvierders uit de bol gaan.- En in het voetbal wil Genk de Europese teleurstelling doorspoelen tegen OHL terwijl STVV naar het ongeslagen Eupen trekt. In 1B start Lommel SK dan weer aan het seizoen zonder trainer.