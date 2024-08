TVL Nieuws, 15 augustus 2024

Het beroep tegen de komst van het project Kolmenveld in Tessenderlo is voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen gekomen, maar voor onbepaalde tijd uitgesteld. Actievoerders tegen de komst van het Kolmenveld in Tessenderlo beschuldigen het bestuur van belangenvermenging. De gemeente heeft namelijk zelf geoordeeld over de vergunning, terwijl het een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met de projectontwikkelaars. Volgens het gemeentebestuur was er geen andere vergunningsprocedure mogelijk dan diegene die werd gevolgd.