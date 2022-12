TVL Nieuws, 15 december 2022

De Stad Borgloon en de intercommunale Limburg.net ontvingen vandaag een bronzen boslabel uit handen van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. Die erkenning kregen ze als beloning voor hun bosinspanningen. Borgloon plantte dit jaar bijna 5 hectare nieuw bos aan, Limburg.net bijna 3,5 hectare. Minister Demir was vandaag te gast in Borgloon. Ze reikte er de Limburgse boslabels uit en plantte de laatste boom van het nieuwe Marmolbeekbos in Borgloon. Borgloonse schepen voor Omgeving Jeroen Bellings gaf extra uitleg bij de nieuwe bossen in zijn stad. “Borgloon heeft een rijke geschiedenis aan landschapsbeheer, maar dit houdt ons niet tegen om onder andere blijvend in te zetten op nieuwe aanplantingen. Wij overschrijden als landelijke gemeente al jaren de objectieven die Vlaanderen voorstelt, omdat we ons diverse en mooie landschap ook voor de toekomst veilig willen stellen.” Ook Limburg.net kreeg een bronzen boslabel uit handen van de minister. De afvalintercommunale breidde begin dit jaar de Herkenrodebossen uit met iets meer dan 3 hectare nieuwe bomen. “Om van Limburg een klimaatvriendelijke provincie te maken is bosuitbreiding voor ons een cruciaal onderdeel”, aldus Luc Wouters voorzitter van Limburg.net. “We planten daarom al bijna 25 jaar (sinds 1998) samen met Bos+ bossen aan om een deel van onze CO2 uitstoot te compenseren en zo onze provincie properder achter te laten voor toekomstige generaties.” Hoewel Limburg al de groenste provincie van Vlaanderen is, is er toch nog plaats voor meer groen. 19 Limburgse besturen werken actief mee aan bosuitbreiding. Naast Borgloon en Limburg.net, plantten Stad Bilzen en Gemeente Houthalen-Helchteren elk al meer dan 1 hectare extra bos en zijn ze goed op weg om een bronzen bosgemeente te worden. Ook in Peer werd er met de schop aan de slag gegaan. Daar staat net geen hectare aan nieuwe bomen te groeien. 6 Limburgse gemeenten toonden interesse, maar hebben nog geen zicht op concrete projecten. Ook in Limburg zijn er gemeenten die nog geen inspanning leverden voor een groener Limburg en Vlaanderen. Verschillende gemeenten ondersteunden wel externe initiatieven, maar hebben zelf geen actieve bebossingsplannen. “Stilstaan is achteruitgaan”, weet Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Als we van Limburg ook in de toekomst de groene long van Vlaanderen willen houden, moeten we vandaag nog investeren in extra bos. Ik roep alle gemeenten in onze provincie op om hun ambities op te krikken en mee een boompje bij te dragen een aan groener Limburg en Vlaanderen."