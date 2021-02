TVL Nieuws, 15 februari 2021

Er is veel ophef over twee Lommelse schepenen die zichzelf hebben laten inenten met vaccins uit een woonzorgcentrum. Het gaat om schepenen Nancy Bleys (CD&V) en Karel Wieërs (N-VA). Zij kregen hun coronaprik met vaccinoverschot uit het woonzorgcentrum Kapittelhof. Het Lommelse rusthuis Kapittelhof zat vrijdag 5 februari na een tweede vaccinatieronde met overschotten die spuitklaar waren. In eerste instantie werden enkele zorgkundigen gecontacteerd met de vraag of zij geïnteresseerd waren in de vaccins. Omdat hen een tweede prik niet gegarandeerd kon worden, toonden zij weinig belangstelling voor de vaccinaties. Daarop belde het woonzorgcentrum naar het stadhuis, omdat ze het risico liepen de vaccins te moeten weggooien. De twee schepenen, die op dat moment nog daar waren, besloten zich te laten inenten met de overschotten. Het woonzorgcentrum benadrukt dat de schepenen zich niet hebben aangeboden voor de vaccins. Zij zouden eerst nog geprobeerd hebben een risicopatiënt te bereiken, maar ook dat lukte niet. Aangezien er nauwelijks mensen op het stadhuis aanwezig waren, hebben de schepenen besloten om zichzelf te laten vaccineren. Het gaat dus om een samenloop van omstandigheden. Toch is er op deze manier feitelijk door twee politici voorgekropen in de vaccinatievolgorde. Schepenen Karel Wieërs en Nancy Bleys zijn 65 en 55 jaar en behoren niet tot de risicoberoepen zoals verpleegkundige of dokter. Hun vaccinatie kan dus op heel wat onbegrip rekenen. Onder andere het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Taskforce Vaccinatiestrategie heeft de vaccinatie van beide schepenen al afgekeurd. Later volgt meer in het TVL Nieuws.