TVL Nieuws, 15 januari 2021

- Nu de Britse variant en andere besmettelijkere vormen van het coronavirus in Limburg zijn, moeten we nog meer aandacht hebben voor het naleven van de coronaregels. Het is afwachten of het vaccin minder goed beschermd tegen deze nieuwe varianten.- De locaties van alle vaccinatiecentra in Limburg zijn bekend. We krijgen een rondleiding in het vaccinatiecentrum van Lommel. - Intussen blijkt dat de vaccinatiebereidheid bij het personeel van het Jessa ziekenhuis groot is. Maar ook bij de algemene bevolking is 84 procent van plan om zich te laten vaccineren.- In Hasselt hebben onbekenden een kat beschoten. De kogel doorboorde de longen van het huisdier. - En de verpakkingsvrije supermarkt Klinder is het meest beloftevolle bedrijf in Limburg.