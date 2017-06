TVL Nieuws, 15 juni 2017

- Veel bouwbedrijven werken door tijdens het bouwverlof. Wie in Limburg een huis wil bouwen, moet gemiddeld drie maanden wachten op een aannemer

- Bij een zoektocht naar vermiste personen vindt het gerecht twee lichamen in een auto in het Albertkanaal bij Kanne in Riemst.

- Vlaams parlementslid Els Robeyns vraagt al jaren om een einde te maken aan onnodig dierenleed bij kuikens in kippenkwekerijen. Nieuwe beelden tonen hoe gruwelijk ongewenste kuikens om het leven worden gebracht

- De aanhoudende droogte is een ramp voor jonge fruitbomen

- En Bartholomé Marquez wordt genoemd als de nieuwe trainer van STVV