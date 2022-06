TVL Nieuws, 15 juni 2022

In Maasmechelen zit een vrouwelijke leerkracht van basisschool Op Het Boseind thuis met fysieke en mentale klachten nadat ze afgelopen weekend op het schoolfeest door een ouder van een leerling fysiek werd aangevallen na een discussie. Het gaat om een jonge leerkracht die nog maar net van de schoolbanken is en niet geneigd is om snel terug te keren naar het onderwijs. Volgens de vakbond stijgt het fysieke en vooral het verbale geweld tegen leerkrachten zienderogen. Nog in Maasmechelen zitten twee leerkrachten van Basisschool De Knappe Ontdekker thuis nadat ze het slachtoffer werden van verbaal geweld door ouders. De vakbond roept de scholen op om strenger op te treden bij incidenten, want op deze manier wordt het in de toekomst onmogelijk om mensen warm te maken voor een job in het onderwijs, klinkt het.