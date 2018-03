TVL Nieuws, 15 maart 2018

- Bij een kettingbotsing op de E314 in Maasmechelen vallen één dode en vier gewonden. Het ongeval ontstond nadat een fout geparkeerde carnavalswagen uit Nederland in brand vloog - Ook in Zonhoven komt een bestuurder om het leven bij een verkeersongeval. De automobilist botste op een stilstaande vrachtwagen. - Voor de rechtbank in Tongeren staat een Perenaar terecht voor de moord op zijn vrouw. Hij wurgde haar in de kinderboetiek die ze samen uitbaatten in Dilsen-Stokkem - En als Philippe Clement zaterdag doet wat Johan Boskamp deed in 2000, neemt Racing Genk de beker mee naar huis. In het tweede deel van onze terugblik op de Genkse bekersuccessen keren we terug naar een woelig seizoen