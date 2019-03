TVL Nieuws, 15 maart 2019

- In een vakantiehuisje vlakbij Rochefort in de Ardennen is het lichaam van een 33-jarige Genkenaar aangetroffen. We gaan opnieuw live naar Forzée waar speurders de hele dag het vakantiehuisje hebben uitgekamd. - De Genkenaar werd vastgebonden en op gruwelijke wijze gemarteld voordat hij om het leven is gebracht. Buurtbewoners omschrijven het slachtoffer als een vriendelijke en zachtaardige man. - Nu ook fietsen door het water naar de Universiteit Hasselt. Er is geen enkele oplossing in zicht voor de waterellende waar studenten en andere fietsers nu al jaren mee moeten leven. - En het meest bijzondere kerkhof van Limburg is zwaar getroffen door het stormweer.