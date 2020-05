TVL Nieuws, 15 mei 2020

In Hasselt werd vandaag het bekende Borrelmanneke in een regenboogoutfit gestoken. Het was één van de initiatieven van de stad om holebihaat aan te kaarten. Zondag is het internationale dag tegen de Holebifobie en Transfobie. Een dag die nog steeds nodig is, want ook in 2020 krijgen holebi's en transgenders nog te maken met onverdraagzaamheid of in sommige gevallen zelfs fysiek geweld.