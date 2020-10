TVL Nieuws, 15 oktober 2020

De cijfers blijven maar stijgen, de regering neemt naar verwachting morgen nieuwe maatregelen. Het is uitkijken wat dat betekent voor cafés en restaurants, zeker nu die in Nederland gesloten zijn en nu in Frankrijk de avondklok is ingesteld in grote steden. Horeca-expert Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen pleit voor de invoering van een avondklok in de stijd tegen het coronavirus. Dat zei hij vanmiddag in ons TVL Nieuws. Café's en restaurants moeten volgens hem om middernacht dicht, onmiddellijk gevolgd dus door een avondklok. Op deze manier kan de politie de illegale feestjes beter handhaven. "Een sluiting van de horeca is niet zinvol," meent Vanheusden. "Dat zal alleen maar voor nog grotere drama's zorgen."