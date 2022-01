De provincie Limburg heeft een nieuwe vispassage aangelegd aan de Keyartmolen in de Itterbeek in Tongerlo, bij Bree. Dankzij de vispassage kunnen vissen er nu stroomopwaarts zwemmen. Al sinds de 12e eeuw vormt de Keyartmolen een hindernis voor de vissen. Zij kunnen er niet stroomopwaarts zwemmen op zoek naar onder meer voedsel, voortplantingsplaatsen en schuilplekken. Dankzij de nieuwe vispassage kunnen de vissen via een alternatieve route de stuw aan de molen omzeilen. In de vispassage zitten 18 vistrappen verwerkt om het hoogteverschil van de stuw te overbruggen. De vispassage"Om de waterloop hindernisvrij te maken, hebben we een 88-meter lange vispassage aangelegd naast de Keyartmolen. Zo kan de stuw aan de Keyartmolen blijven staan, en kunnen de vissen via de bypass voorbij de molen zwemmen. De vissen nemen er als het ware de trap. Via overbrugbare hoogteverschillen kunnen zij terug stroomopwaarts zwemmen. In totaal wordt een hoogteverschil van 113 cm overbrugd met 18 vistrappen", legt gedeputeerde van Water, Bert Lambrechts, uit. De werken werden uitgevoerd door het provinciebestuur, met steun van de Provinciale Visserijcommissie Limburg en het Visserijfonds van het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook andere molens kregen oplossingDe Keyartmolen is niet de enige molen die een zogenaamd vismigratieknelpunt vormde op de Itterbeek. De Rooiermolen, Galdermansmolen, Schurchthof en Kasteelmolen kregen eerder al een oplossing. De Slagmolen vormt op de Itterbeek een laatste vismigratieknelpunt. Hiervoor loopt momenteel een studie om tot de juiste oplossing te komen. Het provinciebestuur blijft inzetten op het oplossen van vismigratieknelpunten. Dat is nodig voor de instandhouding en het duurzame herstel van de aanwezige populaties van beschermde beekvissoorten. Zo wordt er momenteel ook gewerkt aan een vismigratieknelpunt op de Munsterbeek in Bilzen en staat er een project op de planning aan de Roosterbeek in Zonhoven.