TVL Nieuws, 16 december 2019

In Beringen is vandaag Energiehuis Limburg voorgesteld. Het is een online adviesplatform dat Limburgers wegwijs maakt in hun zoektocht naar de juiste isolatie- en renovatietechnieken, maar ook kredieten verstrekt tegen een rente van twee procent. Energiehuis Limburg is de doorstart van het tienjarige Duwolim, dat was een soort offline woon- en energieloket. Bij de bekendmaking van Energiehuis Limburg kondigde Vlaams Energieminister Zuhal Demir een renteloze lening aan vanaf 2021, en dat tot 30.000 euro.