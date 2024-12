TVL Nieuws, 16 december 2024

Er moet dringend overleg komen in Limburg. Overleg, dat moet uitmonden in een visie en uiteindelijk een actieplan om iets te doen aan de stiefmoederlijke behandeling van het openbaar vervoer in onze provincie. Zo kan het niet langer verder, zegt Peter Meukens, voorzitter van reizigersbeweging TreinTramBus en vader van het inmiddels opgedoekte Spartacusplan. Hij viseert vooral de NMBS. In het nieuwe vervoersplan, dat vandaag ingaat, laat de NMBS Genk en de hele Maasregio links liggen. In de week rijdt de trein vanuit Genk niet meer naar de kust. In het weekend duurt het traject Genk-Blankenberge een half uur langer.