TVL Nieuws, 16 juni 2017

In het natuurgebied Gerhagen in Tessenderlo woedde gisterenavond een korte maar hevige brand. Drie brandweerkorpsen rukten massaal uit. Voor de brandweer was het niet eenvoudig om de vuurhaard te lokaliseren in het natuurgebied dat bijna duizend hectare groot is. Het is een van de grootste aaneengesloten bossencomplexen in Vlaanderen. Twee hectare is door de brand vernield.