TVL Nieuws, 16 november 2022

- Studenten met een hoofddoek vinden steeds moeilijker een stageplaats. Bij de lerarenopleiding van de PXL vinden ze dat scholen meer moeten openstaan voor stagiairs met een hoofddoek omdat een lerarenkorps een afspiegeling moet zijn van de maatschappij.- De Limburgse ziekenhuizen zien voor het eerst sinds de corona-epidemie weer een opstoot van RSV-besmettingen onder jonge kinderen.- Voor het eerst in twee jaar daalt het aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Dat is slecht nieuws want een intrekking van vacatures betekent meestal dat er een ontslagronde op til is.- Nu Nederland het gebruik van lachgas verbiedt, klinkt de roep ook steeds luider om hetzelfde in België te doen. - En in Lanaken is de dierenopvang van Sofie Senden op zoek naar protheses voor geitje Odil.