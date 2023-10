TVL Nieuws, 16 oktober 2023

Het was stevig krabben in Limburg om de ruiten ijsvrij te krijgen. Veel automobilisten hebben zich vanmorgen laten verrassen. In Kleine Brogel daalde het kwik tot anderhalve graad, maar plaatselijk vroor het flink, vooral aan de grond en dat veroorzaakte het ijslaagje op de wagens. En dat terwijl het vorige week nog 25 graden was. Maar de temperaturen hebben een ferme duik genomen, van meer dan tien graden. Overdag wordt het niet warmer dan 12 graden. Echt winterweer wordt het nog niet. Tegen het einde van week gaan we weer richting 20 graden, maar dan komt er wind en regen. Daarna wordt het wel weer frisser.