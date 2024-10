TVL Nieuws, 16 oktober 2024

In Sint-Truiden is er een coalitieakkoord. Ludwig Vandenhove wordt burgemeester en hij neemt naast Vooruit, N-VA, de Open VLD en de nieuwe partij WOW mee op in het schepencollege. De vier partijen kwamen al snel tot de conclusie dat er eigenlijk geen andere coalitie mogelijk was. Ze gaan samen voor een vernieuwend project in Sint-Truiden, dat komaf wil maken met de schandaalsfeer. "Ik hoop dat er geen lijken meer uit de kast zullen vallen", zegt burgemeester Vandenhove. De financiële ruimte zal klein zijn, maar er komt geen belastingverhoging. De coalitie zet in op veiligheid en politie dicht bij de burger. Huidig burgemeester Ingrid Kempeneers en haar partij cd&v Team Ingrid verhuizen naar de oppositiebanken.