TVL Nieuws, 17 augustus 2022

Vanaf volgende week worden de eerste uitnodigingen voor de herfstprik verstuurd. De bedoeling is om alle volwassenen uit te nodigen voor een extra prik na drie inentingen. Wie jonger is dan 18 komt niet in aanmerking voor de extra vaccinatie. Vanaf midden september zullen er vaccins van Pfizer en Moderna beschikbaar zijn die aangepast werden aan de omikronvariant. Het vaccinatiecentrum Maasland in Dilsen-Stokkem begint al met de voorbereidingen van de herfstcampagne.