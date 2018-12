TVL Nieuws, 17 december 2018

Spar Craeghs in Kaulille kreeg afgelopen weekend een klungelige inbreker over de vloer. De man probeerde een bak bier te stelen, maar slaagde er niet in de winkel terug uit te raken zonder kleerscheuren. De inbreker bleef ondersteboven aan de poort hangen, en kon pas na 45 minuten weer bevrijd worden door passanten. En alsof dat nog niet erg genoeg was, probeerde hij het een uur later nog een keer. Ook dan loopt het mis. Wat zeggen ze weer over een ezel en een steen?