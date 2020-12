TVL Nieuws, 17 december 2020

- Terwijl de overheid honderden miljoenen euro's uittrekt om ondernemers te steunen in de coronacrisis, voert de gemeente Hechtel-Eksel een toeristenbelasting in. Campinguitbaters die sowieso al nauwelijks inkomsten hebben, kijken aan tegen prijsverhogingen tot 50 procent.- De Genkse vrouw Rabia die spoorloos was nadat haar auto zondag in het kanaal werd gedumpt, is levend en wel teruggevonden in Duitsland. - Mariaziekenhuis Noorderhart in Pelt doet een emotionele kerstoproep. Als we ons aan de regels houden, kunnen we een derde golf nog ombuigen.- Borgloonse barbiers geven online tips voor de juiste haartooi met eindejaar. - En Greenyard Maaseik neemt de eerste horde in Las Palmas en stoot door naar de kwartfinale na winst tegen Ankara.