TVL Nieuws, 17 juli 2017

* Eén dag na zijn verdwijning wordt de wagen van Genkenaar Ronald Vandereycken in verdachte omstandigheden opgemerkt in Gellik bij Lanaken. Wie heeft de auto gezien? Het parket lanceert opnieuw een oproep tot getuigen. * Door de schaarste op de arbeidsmarkt kijken werkgevers meer en meer naar kansengroepen: mensen met andere roots, oudere werkzoekenden of langdurig zieken vinden sneller werk. * In Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen gaan kinderen met en zonder een handicap deze zomer samen op kamp. * En Rock Herk is voor het eerst in zijn 35-jarig bestaan uitverkocht. Nadat het 5 jaar geleden bijna failliet was, is het alternatieve festival nu populairder dan ooit.