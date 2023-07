TVL Nieuws, 17 juli 2023

De Limburgse wolven hadden in 2022 niet negen maar tien welpen. Dit blijkt uit de resultaten van de DNA-analyses van het INBO. Deze analyses laten toe om het reilen en zeilen van de welpen en jaarlingen na te gaan. De tiende welp slaagde er dus in om een vol jaar onder de radar te blijven. Het gaat om wolvin Emma die nu al vijf maanden in de regio Kalmthout-Brecht vertoeft. Niemand wist van haar bestaan. Pas in april 2023, nadat ze geëmigreerd is naar de Antwerpse Kempen, wordt haar DNA voor het eerst bemonsterd en blijkt ze een welp uit 2022 te zijn van de roedel Hechtel-Eksel. Emma is wellicht de meest discrete wolvin van Europa, want de Limburgse roedel behoort zonder meer tot één van de best gemonitorde ter wereld.