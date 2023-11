TVL Nieuws, 17 november 2023

Team Burgemeester. Onder die naam trekken Beter Bilzen & VLD Plus Hoeselt volgend jaar naar de kiezer in de nieuwe fusiestad. Een logische keuze, want met Bruno Steegen in Bilzen en Werner Raskin in Hoeselt leveren beide partijen nu al de burgemeester. En dat wil Bruno Steegen graag na de verkiezingen van volgend jaar verderzetten. Steegen zal de open stadslijst trekken. Een lijst die ook open staat voor anderen, los van partijkaart, strekking of ervaring, klinkt het nog.